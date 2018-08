Odissea tra gli ospedali poi 15 ore di attesa al Pronto soccorso per una gastroscopia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quindici ore di attesa su di una barella, avvilito dai dolori e dai conati di vomito, circondato dal caos più totale in attesa di avere un posto letto e una gastroscopia d’urgenza.E’ questa l’odissea di un uomo di 54 anni che ha trascorso ore ed ore d’attesa al pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi nella speranza di avere un posto letto. Accompagnato dai figli il 54enne, originario di Fasano, ha trascorso dal pomeriggio del 17 sino a quello del giorno dopo nella sala del pronto soccorso dell’ospedale Perrino tra decine di persone in attesa di assistenza.La disavventura è raccontata dal figlio dell’uomo, Marco Mancini, attraverso un post su Facebook, dove sfoga tutta la sua amarezza per un servizio sanitario che “lascia molto a desiderare”. Il giovane non si accanisce contro medici e infermieri che loro malgrado, nonostante il personale sotto organico cercano di fare il loro lavoro, ma contro il sistema che non consente allo stato attuale di avere l’assistenza adeguata.Il direttore generale dell'Asl Giuseppe Pasqualone si è scusato per l'accaduto.