In ospedale per una frattura al femore: Ortopedia senza medico. Resta in attesa tutta la notte al pronto soccorso

Ospedale Giannuzzi: Ortopedia di notte senza un medico e paziente parcheggiata al pronto soccorso tutta la notte. Stessa situazione anche in altri reparti. La mancanza di medici va sempre più cronicizzandosi anche presso l’ospedale manduriano, una situazione che pesa notevolmente sulla struttura che finisce per trovarsi nella impossibilità di poter garantire l’assistenza in diversi reparti.

La donna arriva con forti dolori a causa di una frattura



Dopo i già noti casi in cui l’unico medico al pronto soccorso è dovuto salire in ambulanza per assistere infartuati trasportati al SS Annunziata, ieri notte, un’anziana 73enne di Manduria, è giunta al Giannuzzi in ambulanza del 118 con dolori fortissimi derivanti dalla presunta frattura del femore. Ma il reparto di Ortopedia, come è noto, già da tempo di notte non dispone di un medico di turno, per cui, la donna è stata posta in attesa presso l’astanteria del pronto soccorso fino alla mattina seguente. Meglio sarebbe stato, forse, se il mezzo di soccorso si fosse indirizzato in altra struttura della provincia dove il servizio notturno in ortopedia è ancora garantito.

La paziente con disturbi alla vista





La stessa sorte è capitata ad un’altra donna, una 63ene dicon disturbi accentuati alla vista, per una consulenza oculistica ha dovuto attendere il giorno seguente, in quanto, il servizio è attivo solo al mattino. Non finisce qui, in quanto, anche altri reparti sono praticamente privi di personale medico, pertanto non solo non hanno la possibilità di garantire la presenza notturna ma addirittura ci sono serie possibilità nel garantire i turni. Infatti, la Cardiologia nottetempo non è coperta da un medico di turno, mentre di giorno per il momento ce ne sono due ma, è già stato annunciato che da metà marzo ne è previsto uno soltanto. Anche il reparto di Chirurgia di notte è scoperto e non accetta ricoveri, qui i medici che si devono alternare sono due. Paradossalmente, c’è anche un reparto, quello di Medicina, dove per 10 posti letto ci sono ben 6 medici. Infine, non si può non parlare del Pronto Soccorso, un solo medico a far fronte alle emergenze notturne, mentre di giorno si deve operare con personale davvero minimo, se si considera che il Giannuzzi di Manduria costituisce punto di riferimento per la fascia orientale jonica.© RIPRODUZIONE RISERVATA