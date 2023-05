Casarano, proteste al pronto soccorso: «I pazienti aspettano fuori al caldo»

"Pazienti parcheggiati fuori dal pronto soccorso". La protesta arriva dall'ospedale "Francesco Ferrari" di Casarano, da parte di alcuni pazienti lasciati in attesa fuori dal pronto soccorso.

Le lamentele: «Non c'è una sala d'attesa»

"Nessuno ci fa entrare, non c'è una sala d'attesa per i pazienti all'interno, siamo costretti ad attendere fuori, nonostante il caldo. Ad alcune persone - continua il paziente - pare sia stata data indicazione di recarsi a Lecce o in altri ospedali. Se dovesse arrivare qualcuno in condizioni più gravi, cosa accadrebbe? È una situazione inconcepibile: Casarano è l'ospedale di riferimento per numerosi Comuni della zona". Stando ai dati in tempo reale riportati sul portale della Asl, al pronto soccorso del "Ferrari" alle 14.45 risultano tre pazienti in visita (un codice arancione, un codice azzurro e un codice verde) e tre codici arancioni in attesa.