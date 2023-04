Benvenuta Msc Fantasia, la nave crociera accolta in città: a bordo 1952 passeggeri. Negozi chiusi e il tour diventa culturale

Il primo approdo della Msc Sinfonia è stato principalmente un rodaggio in vista della stagione che sarà articolata nei prossimi mesi. La toccata della nave da crociera della compagnia ginevrina (la seconda della stagione 2023), infatti, è arrivata in un momento particolare, ovvero nella giornata di Pasquetta, e con un tempo meteorologico incerto che ha in parte condizionato il programma dei crocieristi. Secondo quanto comunicato dall’Autorità di sistema portuale del mar Adriatico meridionale si parla di 1952 persone a bordo, mentre 291 si son imbarcati ed uno è sbarcato; con 752 componenti dell’equipaggio. Qualche centinaio di quelli presenti sulla nave hanno scelto di rimare in città: privilegiati i tour per i monumenti (accompagnati dalle guide) e sul lungomare, mentre sono stati poco gettonati i corsi principali, anche perché al di là delle attività di ristorazione, sono stati pochi i negozi aperti nonostante ci fossero anche diversi brindisini che hanno scelto di restare in città per il Lunedì dell’Angelo. La nave è arrivata in porto da Venezia alle 16 e ripartirà per Mykonos, in Grecia, alle 22.

Il tour in città

I crocieristi sono stati accolti anche all’infopoint dell’Autorità portuale in piazzetta Vittorio Emanuele: lì il personale dell’Unpli (che raggruppa le diverse Pro Loco a livello regionale) ha allestito una serie di degustazioni enogastronomiche di prodotti tipici, oltre a delle installazioni artistiche. Da qui sino al prossimo 25 settembre sono previste complessivamente 23 toccate (sempre nella giornata di lunedì), con le stesse modalità del primo sbarco. Su Brindisi sono previsti diversi itinerari, uno dei quali già concordato con Mesc e che riguarda i principali monumenti cittadini con particolare riferimento al contesto della via Appia e del porto di Brindisi come monumento di pace secondo l’Unesco.

A maggio si dovrebbe aggiungere quello focalizzato sulla visita alla riserva naturale di Torre Guaceto e che sarà legato al tema della sostenibilità. Al momento, poi, c’è anche un dialogo in corso per il tour dei due castelli che era stato approntato lo scorso anno, tra il complesso di Forte a mare - Castello alfonsino ed il Castello svevo, ancora non definitivo e su cui si sta riflettendo anche nell’ottica della necessità di promuoverlo sulle navi della compagnia crocieristica.

Così come accaduto anche oggi, nel resto della stagione crocieristica saranno confermate altre iniziative, come quelle dell’apertura dei principali monumenti della città grazie anche alla collaborazione con altri enti (Soprintendenza ed Arcidiocesi) che sono titolari dei beni da visitare. Ci sarà, inoltre, anche un altro appuntamento che aveva caratterizzato le scorse stagioni di approdi, quello del mercatino degli hobbysti sul lungomare che ieri è saltato per il meteo incerto. Una delle novità previste quest’anno, invece, sarà la distribuzione di una mappa di Brindisi “allargata”, che comprenda non solo i monumenti cittadini ma anche le location più suggestive della costa. Il totale degli approdi a Brindisi quest’anno è, per ora, fermo a 46, lontano dai numeri del 2022 anche per la mancanza degli approdi di Costa crociere che invece lo scorso anno era arrivata 23 volte con la “Luminosa”. Molti degli arrivi sono nel segmento “luxury”, ovvero in navi che ospitano una clientela con un’alta capacità di spesa. L’ultimo arrivo previsto sino ad ora è quello del 31 ottobre prossimo, quando arriverà in porto la Emerald Azzurra della Emerald Cruise. La prossima toccata, invece, sarà ancora una volta quella della Sinfonia, nel classico appuntamento del lunedì.