Dimentica di annullare la prenotazione medica: dopo 7 anni l'Asl la multa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mariarosaria Mustich, giovane mamma di Latiano, in provincia di Brindisi, ha dovuto leggere più volte quella lettera che il postino le ha recapitato una ventina di giorni fa: la missiva, proveniente dall’Asl, conteneva la richiesta di pagamento di una sanzione pari a 40 euro per la mancata disdetta di una visita specialistica prenotata per il figlio e mai sostenuta. La donna, una volta inquadrata la situazione, ha cercato di ricostruire nella memoria quella prenotazione e la mancata cancellazione che ora l’Asl le rimprovera. Ha scavato nei ricordi recenti per cercare di capire a cosa si riferisse il documento e quale fosse la prestazione prenotata per conto del figlio 13enne e non sostenuta.Ripresa in mano la richiesta di pagamento, l’arcano si è svelato ai suoi occhi: la visita cui faceva riferimento la lettera risaliva a 7 anni addietro, quando il ragazzino era appena un bambino di 5 anni e qualche mese. «All’inizio – racconta Mustich – non stavamo riuscendo a capire di cosa si trattasse, poiché fortunatamente nell’ultimo periodo mio figlio non ha avuto nessun bisogno di visite mediche di alcun tipo. Quando è stato chiaro che c’era una sanzione da pagare per un qualcosa che sarebbe avvenuto 7 anni fa, ho immediatamente pensato a un errore: non è possibile che vengano a chiedere il pagamento di una sanzione dopo tanto tempo, mi sono detta».Invece è possibile: la legge, in questi casi, prevede che le sanzioni si possano richiedere fino a 10 anni dagli eventi, facendo ricadere il caso della donna entro i termini stabiliti. La prescrizione della burocrazia ha una vita più lunga rispetto a quella della giustizia ordinaria. «Non conoscendo le disposizioni in materia – prosegue la mamma – mi