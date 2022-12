Aggredito da un cane corso mentre passeggiava: 45enne in ospedale

Passeggiava con i suoi due cagnolini quando è stato aggredito da un cane corso: frattura del piede e venticinque punti di sutura per un 45enne di Torre Santa Susanna. Ferito anche uno dei due cagnolini. L'uomo era uscito per fare una passeggiata con i suoi due bassotti e ha deciso di allungare il tragitto fino alla zona industriale, sulla Torre - Oria, nei pressi della postazione del 118, con l’idea di raggiungere la moglie che lavorava nel turno pomeridiano proprio a quella postazione.

All’improvviso, stando al racconto del malcapitato, da un’azienda agricola è spuntato all’improvviso un cane di grossa taglia, un corso, che ha attaccato probabilmente i cagnolini mentre l’uomo nel tentativo di difenderli è stato azzannato. Nella concitazione del momento il 45enne, oltre alla ferita ha rimediato anche una frattura al piede.

Le indagini

L'aggressione è avvenuta a pochi passi dalla postazione del 118 dove erano di turno i sanitari, tra cui la moglie del ferito che non si erano accorti di quanto stava avvenendo a qualche metro di distanza. Una disavventura costata cara all’uomo e ai suoi cagnolini usciti per una passeggiata e attaccati poco dopo. Al momento non ci sono provvedimenti per l’altro cane. Saranno ulteriori accertamenti da parte delle forze dell'ordine a stabilire la proprietà del cane corso e le eventuali responsabilità.