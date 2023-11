Calcinacci giù dal balcone, cadono a pezzi i nuovi alloggi alla Torretta

Ancora crolli all’interno dei nuovi alloggi popolari alla zona Torretta di Brindisi. A due anni dalla consegna gli alloggi di piazza Pertini, al quartiere Paradiso di Brindisi, zona Torretta, continuano a perdere pezzi. Qualche giorno fa sul balcone di una di queste abitazioni ha ceduto l’intonaco, solo per un caso fortuito nessuno si è fatto.

I precedenti

Non è la prima volta che accade, da quando le 33 famiglie di Parco Bove sono andate ad abitare nelle nuove palazzine popolari di piazza Pertini realizzate dal Comune di Brindisi, di problemi ne hanno avuti parecchi, dal distacco dell’intonaco, per l’appunto, alle infiltrazioni d’acqua.

Queste famiglie come molte altre che hanno avuto il privilegio, si fa per dire, di avere assegnato un alloggio popolare dal Comune, sono alle prese da diverso tempo con innumerevoli disagi causati proprio da problemi strutturale che nel frattempo hanno causato loro parecchi danni. Da due anni a questa parte, in pratica sin dal trasloco, le abitazioni hanno fatto letteralmente “acqua”. Infiltrazioni ed umido hanno causato il cedimento dei solai sia all’esterno che all’interno delle stesse case. I primi episodi si nono verificati nel 2021 con l’approssimarsi dell’inverno e delle prime piogge. L’acqua attraversando le intercapedini ha attraversato i muri lasciando affiorare evidenti macchie di umido e quando la pioggia è stata più insistente l’intonaco delle pareti ha cominciato a staccarsi. Emblematico l’episodio di una famiglia che durante il pranzo si è vista crollare sulla tavola i calcinacci con il rischio che qualcun potesse farsi male.

Il Comune di Brindisi, sin dall’inizio, è intervenuto tempestivamente richiedendo l’intervento della ditta che ha eseguito i lavori di costruzione, la News House, ma il problema non sembra essersi risolto e se un danno viene riparato , puntualmente se ne registra un altro.