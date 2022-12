Piove nel conservatorio "Tito Schipa": primo piano inagibile. Gli allievi: "Non è la prima volta"

Piove al primo piano della sede centrale del conservatorio "Tito Schipa" di Lecce e il direttore, il maestro Corrado De Bernart, proibisce agli allievi l'utilizzo delle aule.

La "sorpresa" ieri mattina quando, un gruppo di allieve e allievi, recatisi al primo piano della sede di via Ciardo, a Lecce - piano che ospita la direzione e la parte amministrativa del conservatorio, oltre ad aule per l'apprendimento -, hanno assistito ad uno scenario indecoroso.

Gli allievi: "Non è la prima volta"



"Oggi - scrive un allievo sui social - siamo arrivati ad un punto di rottura, le infiltrazioni di acqua che cadono dal tetto del primo piano del nostro conservatorio ci hanno letteralmente impedito di entrare a fare la nostra consueta lezione. Da ormai più di un anno seguiamo le lezioni con i secchi di acqua di fianco ai nostri banchi che raccolgono la pioggia che cade dal soffitto, studenti e insegnanti che per ore e ore settimanali son costretti a inalare muffe ed umidità con i conseguenti problemi che possono comportare, oltre il - ben più grande - rischio, quasi certezza, che il soffitto ceda e venga giù, con l'alta probabilità che avvenga durante le ore di lezione, che si svolgono per l'intera giornata per tutta la durata della settimana. Senza contare il fatto - si legge ancora - che l'estate si raggiungono temperature indecenti e nonostante le mille richieste di mettere dei condizionatori siamo lì a sudare, con le tasse che tutti noi paghiamo le istituzioni non muovono un dito e aspettano solo che ci scappi il ferito se non peggio. Dobbiamo per forza ridurci a pubblicare dei video sui social o a rivolgerci a dei giornalisti per farci sentire? Bene, così sia".