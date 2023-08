Bari, cede il lucernario e l'operaio cade nel vuoto: Biagio è morto dopo otto giorni di agonia

È morto dopo otto giorni di agonia, al Policlinico di Bari, Biagio Di Ceglie, l'operaio 56enne di Ruvo di Puglia, rimasto gravemente ferito dopo essere caduto nel vuoto a causa del cedimento di un lucernario posto sul tetto di un edificio di Capurso, sul quale stava svolgendo dei lavori. È precipitato nel vuoto: un volo di sette metri.

La tragedia

L’incidente sul lavoro è avvenuto nel primo pomeriggio del 14 agosto scorso, in via Vespucci, nella zona industriale, quando l'uomo si trovava sul lastrico solare dell’edificio di un capannone. Trasferito d’urgenza e in codice rosso al Policlinico, l’operaio è morto mercoledì 23 agosto. Intanto, nel pomeriggio di oggi si sono svolti i funerali nella chiesa di san Domenico, a Ruvo.