Covid, troppi contagi e il sindaco chiude piazze, villa comunale e la casa di Babbo Natale

Troppi casi covid e il sindaco corre ai ripari. Sospese le attività all'aperto e la visita nella casa di Babbo natale.

A causa dell'aumento dei contagi, il sindaco di Margherita di Savoia, Bernardo Lodispoto, ha disposto la chiusura della villa comunale, della piazza Nassiriya e la sospensione delle visite della Casa di Babbo Natale nella chiesa Maria Ss. Ausiliatrice.

«Purtroppo la situazione sta diventando sempre più critica - scrive su facebook Lodiposto - e per non rendere vani i sacrifici fatti fino ad oggi si chiede la massima collaborazione. Siamo in un periodo di festa e tutti vogliamo stare con i nostri cari. Facciamolo in sicurezza».