​Covid, in Puglia aumentano i contagi: resta bassa la copertura vaccinale

In Puglia tornano ad aumentare i casi di contagio Covid-19 dopo una lunga fase di stallo, lo evidenzia il rapporto della fondazione Gimbe.

Nella settimana dal 23 al 29 novembre si registra un peggioramento dell'incidenza per 100.000 abitanti, con 53 casi, e viene evidenziato un aumento dei nuovi casi del 20,4% rispetto alla settimana precedente. Sotto media nazionale l'occupazione dei posti letto in area medica, pari al 5,7%, mentre è sopra la media nazionale l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva, pari al 2,3%).

Copertura vaccinale bassa

La copertura vaccinale resta molto bassa: solo lo 0,3% degli under 60 si è vaccinato contro il Covid; tra i 60 e 69 anni la copertura raggiunta è dell'1,9%; si sale al 3,5% tra i 70 e 79 anni; al 4,5% tra gli over 80.