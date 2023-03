Covid in Puglia, il bollettino: altri 156 nuovi casi, i morti sono tre

Sono 156 i nuovi casi di infezione da Covid rilevati oggi in Puglia su 4.486 test giornalieri registrati, con una incidenza del 3,4%. Sono tre le persone decedute. Delle 2.997 persone attualmente positive, 102 sono ricoverate in area non critica (ieri 106) e 6 in terapia intensiva (come ieri).

La distribuzione dei casi

I nuovi casi sono così distribuiti per provincia: Bari, 68; Bat, 7; Brindisi, 13; Foggia, 20; Lecce, 34; Taranto, 14.