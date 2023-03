Covid: in Puglia nessun morto e 78 positivi, il 2,4% dei test

Sono 78 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Puglia nelle ultime ore su 3.227 test, con un tasso di infezione pari al 2,4% (ieri 4,2). Non si registrano decessi. Sono 1.656 le persone attualmente positive, 72 sono ricoverate in area non critica, 3 in terapia intensiva (come ieri).

Il report

Resta stabile il numero di contagi in Puglia, secondo il report settimanale del ministero della Salute e Iss tra il 10 e il 16 marzo l'incidenza è pari a 24,6 casi ogni 100mila abitanti, esattamente come nella settimana dal 3 al 9 marzo.

L'occupazione dei posti letto da parte dei pazienti contagiati dal virus resta sotto la media nazionale sia in Medicina, dove è pari al 2,9% contro una media nazionale del 4,3%; sia in terapia intensiva dove la percentuale è dello 0,6 rispetto all'1% nazionale.