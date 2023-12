Influenza e covid, boom di contagi in Puglia. Pochissimi i vaccini

I contagi Covid-19 sono in crescita anche in Puglia, cosi come i decessi: in sette giorni, infatti, si è passati da 3.607 contagi rilevati a 4.450, mentre le vittime sono passate da 12 a 19.

Un tasso di positività oltre il 21%, 4.450 nuovi contagi in una settimana e 19 decessi: sono i numeri del report settimanale Covid del ministero della Salute nella settimana pre natalizia, quella dal 14 al 20 dicembre.

Aumentano i contagi anche da influenza

Aumentano ancora i contagi da influenza, nell'ultima settimana di monitoraggio, quella dall'11 al 17 dicembre, in Puglia sono stati registrati 979 casi contro gli 884 di sette giorni prima per una incidenza pari a 11,2 casi ogni mille assistiti.

Lo rileva il monitoraggio della rete dei medici «sentinella». I bambini restano i più colpiti: nella fascia di età tra 0 e 4 anni si registrano infatti 23,99 casi ogni mille assistiti; tra i 5 e i 14 anni si tocca i 13,78 casi. Ma anche tra gli adulti i dati sono sopra la media stagionale: nella fascia 15-64 anni si registrano 10,32 casi ogni mille pazienti, mentre nella popolazione over 65 i casi sono 7,09 ogni mille assistiti.

Vaccini, la campagna non decolla

La campagna vaccinale anti Covid in Puglia non decolla, secondo i dati del ministero della Salute sono soltanto 82.255 le dosi somministrate. La fascia con il maggior numero di somministrazioni è quella tra i 70 e 79 anni con 27.713 dosi eseguite; segue la fascia over 80 con 23.719 vaccinazioni; tra i 60 e 69 anni sono state effettuate 17.731 iniezioni; tra i 12 e i 59 anni i vaccini fatti sono 13.092.