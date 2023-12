Covid e influenza rovinano il Natale a un milione di italiani. I medici: «Non vi imbottite di farmaci». I consigli degli esperti

Covid e influenza rovinano il Natale a un milione di italiani. Il numero dei contagi, infatti, è in crescita e gli esperti mettono in guardia. «Le migliori feste si vivono senza dubbio godendo della compagnia di amici e parenti. Ma se si hanno sintomi influenzali restiamo a casa: non roviniamo le feste agli altri». È il consiglio, riferito all'Adnkronos Salute, di Pier Luigi Lopalco, docente di Igiene all'Università del Salento.

Incontrare altre persone quando si «è affetti da una qualsiasi malattia infettiva respiratoria non è un atto eroico. È un’imprudenza per se e per gli altri. Per sé, in quanto qualsiasi malattia virale anche in un soggetto giovane e in buone condizioni fisiche merita la dovuta attenzione per evitare il rischio di complicanze. Per gli altri, in quanto andando in giro con l’influenza, inevitabilmente, per quanto possiamo stare attenti, diffondiamo il contagio», ha concluso.