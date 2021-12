Covid, record assoluto di contagi e tamponi: 2.885 positivi su oltre 73.300 test. Altri 7 morti. Picco a Bari (926 casi) e Lecce (630 casi)

Omicron spinge, il virus galoppa e la curva dei nuovi positivi al Covid si impenna: la Puglia nelle ultime 24 ore registra il record assoluto di contagi dallo scorso aprile. I nuovi casi rilevati nel bollettino regionale schizzano a 2.885 (ieri erano 1.957). Ma è record assoluto anche di tamponi: 73.314 test (ieri erano 50.072). In tutta la regione si registrano anche 7 morti. Stabile rispetto ai giorni precedenti il tasso di positività che si attesta al 3.9%. Il precedente picco risale allo scorso 1° aprile: 2.369 casi su 13.293 tamponi e un tasso di positività del 17.8%.

APPROFONDIMENTI ATTUALITà «Controlli in piazze e strade e feste vietate». Il...

Festa clandestina in paese, nuovo focolaio covid. E a Copertino il numero sale a 410 positivi

Il virus dilaga a Bari e Lecce

Bari e Lecce restano le province più colpite dalla nuova ondata di contagi con oltre 1.500 casi complessivi (926 a Bari e 630 a Lecce). Seguono la Bat con 368 casi, Brindisi con 328 positivi, Foggia con 292 casi e Taranto con 256 nuovi positivi. A questi si aggiungono altri 78 casi attribuiti a residenti fuori regione e 7 per i quali non è stata definita la provincia di appartenenza. Sotto controllo, seppure in crescia rispetto alle ultime 24 ore, il numero dei pazienti Covid ricoverati negli ospedali pugliesi: sono 203 i posti letto occupati in area medica (ieri erano 199) e 24 sono i ricoveri in terapia intensiva (ieri erano 22).