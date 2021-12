Festa clandestina in paese, nuovo focolaio covid. E a Copertino il numero sale a 410 positivi

Nuovo focolaio covid a Copertino a causa di una festa clandestina. E il numero dei nuovi positivi nela solo paese salentino sale a 410. Lo ha reso noto il sindaco Sandrina Schito con un post sui social.

«Oggi è di 410 il numero dei cittadini copertinesi positivi» dichiara il sindaco di Copertino. La maggior parte dei positivi risulta essere asintomatico mentre altri presentano lievi sintomi come un raffreddore, pochissimi hanno la febbre. «La maggior parte è vaccinato, qualcuno anche con terza dose. È la variante Omicron che si sta diffondendo a macchia d'olio. Dopo i primi focolai che hanno fatto varco al contagio, questo ha continuato a propagarsi».

Purtroppo continuano nelle famiglie gli incontri, le cene dovute anche alle feste di Natale. Ma anche le feste in casa e in alcuni locali organizzate in maniera clandestina. «Tra ieri ed oggi pochi i locali aperti, e rispetto delle regole, seppur tardivo. L'invito è lo stesso: evitare gli incontri familiari, riunioni, cenoni, e soprattutto diventa sempre più importante continuare la vaccinazione - conclude il primo cittadino - , fin'ora unico e solo argine e protezione a sintomatologie gravi, ospedalizzazioni o terapie intensive, come si sta appurando con evidenza».