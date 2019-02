Salvini in comizio a Bari: «Qua non sbarca più nessuno»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tour del ministro dell'Interno in città per la campagna elettorale di Fabio Romito, in corsa per le primarie del centrodestra contro il sindaco in carica Antonio Decaro.Nel giorno della decisione della Giunta del Senato sul caso Diciotti, il ministro commenta: «Per me prima viene la difesa dei confini e la sicurezza della mia gente, quindi lavoravo tranquillo ieri e lavoro tranquillo oggi. Ero e sono pronto a qualsiasi tipo di giudizio».«Mi dicono che c'è il processo...la piattaforma, la Giunta delle autorizzazioni, il Senato. Io mi autodenuncio per il futuro: farò in modo che non riaccada, ma se un altro barcone carico di clandestini provasse a sbarcare in Italia, qua non sbarca nessuno», ha detto ancora Salvini a Bari.Il vicepremier ha parlato anche dell'autonomia: da Bari è partita la campagna dei medici per dire no al regionalismo. «Autonomia significa spendere meno, spendere meglio e avere dei responsabili se qualcosa non funziona. In aeroporto ho trovato dei ragazzi che prendevano l'aereo per andarsi ad assicurare un futuro. Un sistema centralizzato non risponde all'esigenza della Puglia e del Sud»."Io sono qua per ringraziare il lavoro delle forze dell'ordine, dello Stato a tutti i livelli. A Bari e in Puglia - ha aggiunto - Noi abbiamo finanziato 35 Comuni pugliesi che avranno telecamere di videosorveglianza. L'inizio del 2019 per Bari e provincia è assolutamente positivo: ci sono 1000 reati in provincia di Bari e 500 reati in meno in città. E sono arrivati e arriveranno in forza alla questura di Bari 100 poliziotti in più, 44 dal piano potenziamento 2018-2019 e altri 56 a pieno organico".In contemporanea un corteo di protesta contro la visita del vicepremier ha sfilato per il capolupogo pugliese: in centinaia si sono ritrovati nel quartiere Madonnella per rivendicare la distanza della città di Bari dalle politiche del ministro dell'Interno, Matteo Salvini. «Rifiutiamo la presenza del seminatore di odio Salvini e dei suoi alfieri della legalità sbilenca - hanno scritto nel loro appello gli organizzatori della manifestazione Bari non si Lega -. Dopo anni di insulti al Meridione, dopo la faccia tosta dell'aver raccattato voti regalando paura e vendendo a caro prezzo una finta sicurezza, dopo mesi di malgoverno tra un selfie e una diretta facebook, Salvini torna a Bari».L'atto primo della rete «Mai con Salvini» si celebrò il 21 settembre 2018. In quella occasione, al termine del corteo antirazzista e antifascista organizzato per un'altra visita di Salvini a Bari, che inizialmente era prevista quel giorno ma fu poi anticipata, alcuni manifestanti furono aggrediti da un gruppo di attivisti di CasaPound, la cui sede - in seguito a quei fatti - è stata sequestrata su disposizione della Procura di Bari e 30 persone sono indagate per «riorganizzazione del disciolto partito fascista» e «manifestazione fascista».