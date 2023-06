Università, accordo Poliba-Ateneo di Valona per il doppio riconoscimento

Il Politecnico di Bari e l'Università di Valona "Ismail Qemali" sono sempre più vicine con l'accordo per il "double degree" tra i due centri di formazione per gli studenti di ingegneria meccanica. È un programma congiunto di studio che permette agli studenti di frequentare una parte degli studi nell'università di iscrizione e l'altra nell'università partner, ottenendo due riconoscimenti, in questo caso uno in Italia e uno in Albania, entrambi validi.

Il "double degree"

Una formula che promuove e fa conoscere le diverse didattiche, l'approfondimento di una lingua straniera, oltre che di una cultura diversa. Un modo innovativo per inserirsi in un contesto lavorativo più ampio. Il Poliba ha già alle spalle vari accordi con università estere per il double degree, in particolare con università statunitensi, francesi e britanniche.

Cultura come volano di crescita

«La cultura, l'università, si è già dimostrata per l'Albania un'efficace apripista per favorire relazioni, scambi, integrazioni e sviluppo», ha scritto il Politecnico barese in una nota.

Il primo accordo tra il Poliba e l'Ateneo di Tirana risale al 1991, quando il paese delle aquile viveva in una sorta di limbo tra la fame e il potere di Hoxha, senza dimenticare l'enorme esodo dei cittadini verso le coste pugliesi e baresi in particolare a bordo della Vlora l'8 agosto di 32 anni fa.