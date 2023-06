Crescono le Università baresi, mentre Unisalento resta fuori dalle prime mille (come negli ultimi tre anni). La classifica Qs World University Rankings 2024 vede il Politecnico di Bari come miglior ateneo tra i tre pugliesi citati (non c’è, infatti, l’Università degli Studi di Foggia). Poliba è al 556esimo posto in classifica mondiale e al 17esimo nella graduatoria italiana. Un’altra attestazione del buon livello raggiunto dall’ateneo guidato da Francesco Cupertino, dopo il primato nazionale - secondo Almalaurea - nel tasso di occupazione dei laureati a tre e a cinque anni dal conseguimento del titolo.