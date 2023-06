Le 5 università italiane con le quali si guadagna di più dopo la laurea. Una sola è al Sud. La posizione delle pugliesi

Rispetto al recente passato i laureati trovano lavoro più facilmente ma guadagnano meno. L'inflazione ha colpito gli stipendi un po' di tutti, ma la retribuzione media di un laureato a un anno dal conseguimento del titolo (magistrale) è diminuita del 5,1% rispetto a un anno fa. È il rapporto di Almalaurea a far emergere il problema. A livello nazionale il tasso di occupazione di un laureato - con un titolo finito, quindi con una magistrale a ciclo unico oppure con una magistrale biennale - è salito del 2,5% ed è arrivato al 77,1%. Di fatto: 77 neo laureati su 100 hanno già un'occupazione a un anno dal titolo. Ma non sono tutte rose e fiori. Lo stipendo medio, che si attesta su 1.366 euro, è calato del 5,1%. E il 14% degli occupati svolgono un lavoro part-time. In Puglia anche la soglia di occupazione è inferiore: anche qui esiste un gap territoriale. E sugli stipendi? Chi guadagna di più?

Al netto delle differenze legate al settore dell'attività svolta, e quindi del titolo di studio, i laureati di alcuni atenei del Nord guadagnano in media di più rispetto ai colleghi del Sud. Con un'eccezione.

Scorri le slides.