San Nicola, polemiche sulla festa: gli ambulanti contro il Comune. E il corteo storico attraverserà i 5 Municipi

«Quella graduatoria va rivista perché è contro la legge». Dopo le polemiche sul trasferimento del mercato di Santo Spirito, ora tocca alle bancarelle per la fiera di San Nicola a Bari. A chiedere una revisione degli elenchi provvisori è UnioneCommercio. Sotto accusa il calcolo dell’anzianità, ridotto alle ultime sei annualità per gli ambulanti.



«Si è proceduto – spiegano dall’associazione – ad una limitazione illegittima nel calcolo dell’anzianità, in violazione delle norme di cui al vigente codice regionale del commercio e relativo regolamento di esecuzione». Secondo l’associazione la graduatoria deve essere stilata considerando tutti gli anni pregressi di partecipazione alla fiera e non solo gli ultimi. «In questa maniera – continuano dall’associazione – si limitano se non addirittura si negano i diritti di anzianità acquisiti negli anni». Da qui la richiesta di sospendere le procedure di assegnazione dei posteggi, «riparametrando l’elaborazione della graduatoria nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti». L’associazione ha chiesto anche un incontro urgente con i sindacati e il Comune per «evitare ritardi se non addirittura ancor più gravi conseguenze in seguito all’interruzione delle procedure per una festa di così tale valenza storica, culturale e commerciale», continua la nota.



I posteggi da assegnare sono 176 e di domande ne sono arrivate 188 di cui però 13 escluse. L’avviso pubblico ha riguardato le postazioni per la vendita di prodotti non alimentari, di artigianato e per le paninoteche mobili, con inizio il 6 maggio fino al 9 maggio. Il posizionamento dei veicoli avverrà dalle ore 14 alle ore 18 del prossimo 6 maggio, mentre l'attività di vendita sarà possibile dalle ore 18 dello stesso giorno.

Contro la graduatoria provvisoria è possibile inoltrare osservazioni, entro il 15 aprile sarà pubblicata la definitiva. I posteggi saranno sistemati sul lungomare Imperatore Augusto sia lato mare sia lato terra.

«Il criterio utilizzato è quello del documento strategico del commercio – ha spiegato l’assessore allo Sviluppo economico, Carla Palone - che segue il regolamento regionale, quindi se c’è una mancanza è di carattere regionale non nostra. Comunque la graduatoria è provvisoria e al momento stiamo ricevendo le varie istanze in merito ai vari punteggi. Convocheremo i sindacati e le associazioni per capire se ci sono altri problemi, in modo da redarre la graduatoria definitiva».

Dal Comune quindi, per il momento, nessun passo indietro, come sollecitato da UnioneCommercio. «Le procedure seguite sono regolari», affermano dall’amministrazione. L’obiettivo è comunque non ritardare la tabella di marcia per poter quindi allestire nelle date fissate le bancarelle per la tradizionale sagra. Sagra che è da sempre sotto la massima vigilanza da parte delle istituzioni comunali e della polizia locale, con l’obiettivo di contrastare la pratica dell’abusivismo. Negli anni passati lo stesso sindaco Antonio Decaro era “sceso” in prima persona tra le bancarelle denunciando gli abusivi.

Il mercato santo spirito



Per quanto riguarda invece la situazione del mercato di Santo Spirito, sempre UnioneCommercio richiede un incontro, «come pubblicamente preannunciato alcune settimane fa – continua l’associazione - ma ancora non convocato, anche per evitare che si arrivi al punto da non poter più intervenire lasciando in sospeso una situazione di tale gravità». Sotto accusa, secondo l’associazione di categoria, i criteri utilizzati anche per Santo Spirito per scegliere dove posizionare le bancarelle, in seguito al trasferimento del mercato dal lungomare a via Udine. Per ora però la situazione a Santo Spirito - fanno sapere dall’amministrazione – è sotto controllo e il mercato sta funzionando regolarmente.

Il percorso del corteo

Il sollecito, sia per la festa di San Nicola sia per il mercato di Santo Spirito, è stato inviato ieri da UnioneCommercio anche alla commissione della Prefettura di Bari.

Sono due le istanze arrivate per il corteo storico di San Nicola, relative all’affidamento dei servizi di ideazione, progettazione, realizzazione, organizzazione, allestimento e gestione integrata dell’evento. E sono state presentate da Gruppo Ideazione srl e Doc Servizi soc.coop. A questo punto, gli uffici della ripartizione Culture dovranno provvedere alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa, ai fini della successiva valutazione tecnica attraverso la quale verrà affidato il servizio.

Ricordiamo che, in seguito all’indagine di mercato realizzata dalla ripartizione Cultura e Turismo, erano stati trasmessi sei inviti ad altrettanti operatori, inviti a cui ieri hanno risposto le due realtà citate in precedenza. Chi si aggiudicherà l’affidamento dovrà provvedere a realizzare, come si legge nell’avviso, «un programma, articolato nelle giornate del 6 e 7 maggio che, com’è noto, avrà l’obiettivo di riportare alla memoria della cittadinanza la rievocazione dello sbarco dei marinai e dei festeggiamenti, attraverso i luoghi della tradizione nicolaiana valorizzati in modo da ricreare la stessa atmosfera di festa che caratterizzò il passaggio dei marinai e la consegna delle ossa del Santo». Tre dovranno essere gli eventi rievocativi, pur essendo il corteo storico il focus principale e sono la rievocazione dello sbarco e dei festeggiamenti (che avrà luogo il 6 maggio presso il molo San Nicola), la processione con il quadro del Santo (da tenersi il 7 maggio a baia San Giorgio), e appunto il corteo storico che, come di consueto, dovrà animare la città nel tardo pomeriggio-sera del 7 maggio. L’assegnatario, inoltre, dovrà realizzare un piano di comunicazione integrata, comprensivo della realizzazione di un video-spot della durata di almeno 45 secondi, del potenziamento del sito corteosannicola.it e delle pagine social dedicate all’evento con aggiornamento e descrizione dei contenuti, oltre a coordinarsi con i rappresentanti delle istituzioni ecclesiastiche deputate ai concomitanti servizi liturgici e prevedere il coinvolgimento attivo dei 5 Municipi cittadini (come accaduto negli scorsi anni, quando il quadro del santo ha fatto tappa in tutto il territorio cittadino).

Senza dimenticare che «la rievocazione storica e la scansione ritmica dell’intera manifestazione dovranno garantire suggestioni e atmosfere idonee a celebrare un avvenimento fondamentale per la storia cittadina e per la costruzione della trama identitaria della comunità barese». Nei prossimi giorni si saprà quindi quale delle due proposte sarà quella più attinente alle richieste del bando, così da poter iniziare quanto prima ad organizzare il tutto e comunicare ai cittadini il programma completo di una festa molto sentita da tutta la cittadinanza. Accanto a quanto organizzato in base a questo bando, torna anche la danza aree ad allietare quanti assisteranno al corteo storico, siano essi baresi o turisti. Il Comune ha infatti accettato una proposta da parte di Elisa Barucchieri e la sua Resextensa per la realizzazione di due quadri spettacolari, di cui uno di volo in piazza Libertà (dal titolo “San Nicola degli stranieri”) e un altro itinerante che accompagnerà tutto il percorso del corteo e il volo di saluto al passaggio della caravella. Il tutto incentrato su alcuni aspetti del messaggio nicolaiano, dalla determinazione a difendere i più fragili al coraggio di stare dalla parte della verità e della giustizia, fino al racconto del mare che unisce. Nello specifico, lo spettacolo in piazza si svilupperà tra aria e terra, con danze, acrobazie e grandi elementi scenici e un’attenzione speciale a luci, suono, narrazione e nuove tecnologie.



