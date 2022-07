Case vacanze "pollaio", scatta il blitz a Gallipoli: anche borse false e navette abusive

In occasione dei tre giorni di festeggiamenti civili in onore di Santa Cristina, compatrona della città di Gallipoli, ed in considerazione del sempre crescente afflusso di turisti in città, si sono intensificati i controlli amministrativi che hanno interessato, oltre al contrasto di spaccio, anche il contrasto alla contraffazione della merce ed il rispetto degli obblighi fiscali, e la tutela dell’ordine pubblico. Oltre ad ambulanti e a bevande vendute senza autorizzazione, i poliziotti del commissariato hanno scovato 30 turisti in quattro appartamenti. Focus anche sulle navette "abusive".

Bottiglie e borse "griffate"

A Baia Verde gli agenti del commissariato e i militari della guardia di finanza hanno sequestrato circa 200 bottiglie, tra birre e bibite varie, ed un banco artigianale posizionato all’ingresso di una nota discoteca e sanzionato i due venditori abusivi, del posto. Nel centralissimo corso Roma, proprio durante l’esposizione delle varie bancherelle, i militari delle fiamme gialle hanno trovato un notevole quantitativo di merce con marchi contraffatti, tra cui le note case di moda Gucci, Louis Vuitton, Prada e Moncler. Sono stati sottoposti a sequestro, a carico di ignoti, perché i venditori abusivi alla vista dei militari si sono subito dati alla fuga abbandonando tutta la merce per terra, oltre 200 paia di scarpe, circa 80 borse e oltre 30 borsellini, tutti falsamente griffati.

Troppi turisti in un appartamento

Finanzieri e poliziotti hanno sottoposto ad attività ispettiva 4 appartamenti, nel centro di Gallipoli, all’interno dei quali è stata riscontrata complessivamente la presenza di circa 30 giovani turisti, provenienti da numerose Regioni d’Italia. Al riguardo, è in fase di riscontro l’osservanza dell’ordinanza regionale concernente il divieto di affollamento, la quale prevede, nel caso di superamento dei parametri di densità abitativa (rapporto tra numero di inquilini e superficie abitabile), l’irrogazione della sanzione amministrativa, in misura ridotta, pari a 350 euro per ogni persona in eccedenza.

Navette "abusive"

Sono state comminate sanzioni per la mancata emissione di scontrini fiscali nei confronti di tre differenti esercizi commerciali ed è stato redatto un verbale per il mancato pagamento del canone Rai nei confronti di una pizzeria. Duranti i controlli, sono stati trovati veicoli destinati all'uso proprio, utilizzati come navette per il trasporto di persone, veicoli non sottoposti a revisione annuale e altri carenti di iscrizione alla Camera di Commercio e targhetta identificativa. Per tutti i 5 trasgressori, è scattata la sanzione, la sospensione della carta di circolazione ed il fermo amministrativo del veicolo che può arrivare anche fino a 8 mesi.