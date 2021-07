Santa Maria al Bagno, «Quel posto è mio» e scoppia la rissa fra ambulanti: tre finiscono in ospedale

L'area mercatale delle Quattro Colonne, sul litorale di Nardò, trasformata in un ring: una domenica movimentata, quella di ieri, per bagnanti e frequentatori di spiagge e scogliere della zona. Nel primo pomeriggio, infatti, è scoppiata una rissa fra quattro venditori ambulanti di nazionalità marocchina, tutti con regolare permesso di soggiorno: la lite, qualche parola di troppo e poi le botte per questioni legate ai posti per la vendita nel mercato. Una rissa in piena regola per sedare la quale i passanti hanno chiamato il 112, attirando sul posto una pattuglia della stazione dei carabinieri di Nardò. All'arrivo dei militari, però, uno dei quattro si era dileguato.

Le indagini

La fuga non è stata poi così lunga: dopo una intensa attività investigativa, infatti, i carabinieri hanno individuato anche lui. Si tratta di M.H., 62 anni. Gli altri tre venditori coinvolti nella lite sono M.A., 29 anni; N.S., 56 anni e una donna, B.S. 49 anni, tutti nati in Marocco, ma residenti nel Salento. Per questi ultimi, peraltro, si sono rese necessarie le cure mediche: le ambulanze del 118, giunte alle Quattro Colonne, hanno provveduto ad accompagnarli agli ospedali di Casarano e Gallipoli dove, dopo le visite e le cure del caso, sono stati dimessi con prognosi rispettivamente di 8, 10 e 5 giorni.

I quattro, informata l'autorità giudiziaria, sono stati tutti denunciati.