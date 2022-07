Lecce: bagno nella fontana di piazza Mazzini, multate due turiste francesi

Nel primo pomeriggio di ieri, in una città pressoché deserta, forse per il caldo forte, due turiste francesi, originarie di Lione, sono state sorprese a cercare refrigerio dal caldo e a fare il bagno, con indosso abitini leggeri, nell'acqua della fontana di piazza Mazzini, a Lecce. Immergersi nella fontana è naturalmente vietato e quindi le ragazze, poco più che ventenni, che si sono dimostrate sorprese dalle contestazioni delle agenti, è stata comminata dalla polizia locale una multa di 100 euro ai sensi del regolamento di polizia urbana.

Sanzioni anche ai venditori di cover per cellulari

Nel corso di altri controlli in centro, sempre della polizia locale, sono scattate altre cinque multe. Una da 100 euro, è stata comminata ad un ambulante abusivo trovato, sabato sera, a vendere cover di cellulari in piazza Libertini. La merce è stata sottoposta a sequestro amministrativo come previsto dalla normativa. Medesima sanzione, domenica sera, nei confronti di altri due ambulanti fermati rispettivamente in corso Vittorio Emanuele II e in Viale Marconi. In questi casi sequestrati cover, borse e cappelli in paglia e ventagli.