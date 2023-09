Lolita Lobosco torna a Bari: al via le riprese della terza stagione. Ecco dove

Con un suo video pubblicato venerdì sera sui suoi canali social, è stata la stessa Luisa Ranieri, in arte Lolita Lobosco, ad annunciare al suo pubblico l’arrivo a Bari. Il commissario e le sue indagini tornano quindi in città. Da ieri sono infatti partire le riprese della terza stagione de “Le indagini di Lolita Lobosco 3”, la fortunata serie televisiva che ha incantato i telespettatori. I primi ciak sono avvenuti in luoghi privati e top secret. Da lunedì dovrebbero partire le prime registrazioni in città.

Le zone interdette per il ciak

Da ieri fino al giorno 20 settembre è stato infatti istituito il divieto di fermata in alcune zone della città quali piazzale Colombo (tra il cancello del varco capitaneria ed il muro perimetrale dell’area portuale), lungomare Starita (tratto compreso tra via Caprera e via Massaua), piazza Federico II di Svevia (tratto compreso tra via Boemondo e strada Nucciaserra) e lungomare Imperatore Augusto (a partire dalla intersezione con piazzale IV Novembre in direzione del fortino di Sant’Antonio). Sempre dai ieri fino al 20 settembre e comunque sino al termine delle esigenze, è istituito il divieto di transito sulle stesse vie, ove necessario ed esclusivamente per le esigenze connesse con le riprese cinematografiche.



