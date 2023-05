Lolita Lobosco, confermata la terza stagione: riprese dopo l'estate. Aperti i casting. Tutte le figure ricercate

La terza stagione di Lolita Lobosco si farà. Arriva la conferma e dopo l'estate riprenderanno anche le riprese a Bari. Nel frattempo sono stati aperti anche i casting per la nuova stagione della fiction di RaiUno che vede protagonista l'attrice Luisa Ranieri nei panni del vice questore di polizia con funzioni nella sua città di origine.

Le riprese: quando?

Insomma non finisco qui le "Indagini di Lolita Lobosco", in autunno si tornerà a girare a Bari per portare sul piccolo schermo le nuove avventure della tanto amata poliziotta protagonista dei romanzi polizieschi di Gabriella Genisi. L'ultima stagione è stata campione di ascolti in tv e l'attesa per la terza stagione cresce.

I casting

Intanto, in attesa del prossimo ciak, sono stati aperti i casting: si cercano, al momento, due figure: una ragazza di origini pugliesi tra i 16 ed i 19 anni e una bambina di origini pugliesi tra i 6 ed i 12 anni. Requisito fondamentale per candidarsi è la residenza in Puglia.

Come fare



I genitori interessati o tutori legali, possono inviare proposte delle loro figlie entro il 5 giugno 2023, all’indirizzo email: lolitacastingpuglia@gmail.com specificando nel corpo della mail i dati della candidata: nome e cognome, luogo e data di nascita, città di residenza e altezza. A queste info si dovranno aggiungere due foto e un video di presentazione.