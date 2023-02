Lolita Lobosco, l'ultima puntata è un successo. C'è l'annuncio: «La terza stagione si farà». E sulla Rai è pronta un'altra serie ambientata in Puglia

Boom di ascolti e terza stagione in programma: Lolita Lobosco conquista tutti, e l'ultima puntata, andata in onda ieri, è un successo di pubblico. Bari sullo sfondo, con un episodio che ha stregato anche i tanti telespettatori baresi e pugliesi. Un successo per alcuni aspetti annunciato, anche grazie all'interpretazione di Luisa Ranieri. Ed è stata lei ad annunciare, sui social, che vi sarà una terza stagione, dopo le prime due. E anche questa, ovviamente, sarà ambientata a Bari.

L'ultima puntata della seconda serie ha ottenuto 5 milioni 307 mila spettatori con il 28.9% di share. Su Canale5 il film Famiglia all'improvviso - Istruzioni non incluse ha raggiunto 1 milione 506 mila telespettatori (8.2%). Su Rai3 Che Tempo Che Fa ha segnato 2 milioni 554 mila (12.4%).

E come ha ricordato su Facebook, Antonio Decaro, tra qualche settimana arriverà un'altra fiction sulla Rai: il maresciallo Fenoglio, nato dalla penna del barese Gianrico Carofiglio. Anche questa serie sarà una produzione Rai, girata a Bari. Andrà in onda tra qualche settimana, probabilmente su Rai1.