​Quattro chiacchiere al "gabinetto letterario" per raccontare se stessi e i libri

Non si direbbe ma quello del gabinetto è un concetto di spessore. Un luogo appartato a uso esclusivamente privato dove meditare, riflettere e perché no, dedicarsi all’arte. Non sappiamo se Valeria De Vitis ambisca al Gabinetto scientifico-letterario di Vieusseux, che fu un’istituzione culturale di Firenze a inizio Ottocento, ma sappiamo che quello che lei ha creato nel suo vero gabinetto di casa a Lecce sta diventando un punto d’incontro della cultura a tutto tondo salentina in un flusso di (in)coscienza che, tra risate e simpatiche ostentazioni, merita di essere notato e seguito.

Il format



Il format “Gabinetto letterario” inizia giusto un paio di mesi fa con la prima puntata pubblicata sui canali social Instagram e Facebook, l’idea è di Valeria De Vitis, il supporto tecnico di Matteo Brandi. La De Vitis, forse per gioco (o forse no), pensa a una rubrica che prima del tempo diventa un appuntamento fisso in cui «dispensare risate e consigli letterari» all’interno del «luogo sacro della riflessione e del pensiero, - sottolinea divertita nella puntata zero - dove vengono partorite le migliori idee non solo mentali ma anche corporali».

Il target: gli instancabili lettori



Lei è un’ex libraia che si rivolge, attraverso la sua passione, alla community social di coloro che si definiscono “instancabili lettori”, nel suo format ben si destreggia tra le parole grazie al passato da speaker radiofonica e al la spiccata capacità di improvvisazione , che affianca al talento anche come attrice teatrale in vernacolo salentino. Sono tanti gli ospiti che hanno accettato con grande ironia di sedere sul “trono della contemplazione” di casa De Vitis e, mentre Valeria prende appunti sulla carta igienica, gli “ applausi ” risuonano direttamente ne llo scarico del wc.

Gli ospiti



Non c’è posto per la serietà in questo format, ci si diverte. Punto. E, nel contempo, personaggi noti e meno noti del mondo della cultura salentina parlano di sé e dispensano consigli di lettura: da Massimo Cannoletta, leccese noto al grande pubblico grazie alla partecipazione all’Eredità, al chitarrista dei Negramaro Lele Spedicato con la moglie Clio Evans . E ancora Gabriella Genisi , scrittrice e ideatrice del personaggio di “Lolita Lobosco” , e diversi professionisti della scena leccese come l’assessore Paolo Foresio, il medico Pasquale Di Molfetta ma anche personaggi del mondo della musica, giornalisti, amici. Insomma chiunque abbia voglia di mettersi in gioco, abbia tanta passione per la lettura e una grande e necessaria auto ironia.

Il sogno di approdare in Tv