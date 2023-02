Alessandra Amoroso a Los Angeles per Spotify promuove l'equità di genere

Una stella salentina nella città degli angeli. Alessandra Amoroso sbarca negli States: la cantante è stata invitata dalla multinazionale della musica Spotify per rappresentare l'Italia insieme ad altre colleghe. È lei stessa a comunicarlo tramite un cinguettio su Twitter dove ricorda anche il passato viaggio a Los Angeles.

Le sue parole

“Dopo un bel po’ di anni dal mio primo viaggio qui mi ritrovo a Los Angeles per un motivo diverso ma ugualmente emozionante. Sono stata invitata da @SpotifyItaly insieme ad altre 3 artiste da tutto il mondo in rappresentanza del mio Paese e dell’unione femminile. È un onore sapere che il nostro progetto #SpotifyEQUAL con #TuttoAccadeTour sia arrivato così lontano! Grazie a chi ci ha creduto. Grazie ragazze per aver condiviso con me musica e amore. Grazie @spotifyitalia per la vostra cura nel cercare di rendere il nostro un ambienteEQUAL.”.

EQUAL, lanciato in Italia nel 2021, è il programma globale di Spotify che promuove l’equità di genere nella musica. Durante le 13 tappe del tour, infatti, Alessandra ha messo a disposizione il proprio palco per lasciare spazio a 13 giovani Artiste del nuovo panorama musicale italiano e ogni show si aprirà con un momento dedicato ad ognuna di loro.