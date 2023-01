Alessandra Amoroso, in costume sulla neve: i fan si dividono tra like e critiche sui social. Le foto

Alessandra Amoroso in bikini sulla neve. E anche per lei arrivano like e critiche, più o meno nella stessa misura. La cantante leccese mette in evidenza il fisico con alcuni scatti, postati su Instagram, in bikini sulla neve in vacanza in montagna. Un breve post: «Risate. Amicizia. Natura. Scoperte. Silenzi. Panorama. Bagni in pentola. Foto seschi nella neve. Aria. Albe. Tramonti. Chiacchiere. Compagnia perfetta».

Amoroso mette in mostra la propria felicità, oltre che il fisico. Tra i commenti arriva, però, qualche critica per la scelta di mostrare il lato B sui social. La sua risposta? Una emoji, con le braccia aperte.

Non è la prima

Qualche giorno fa, le foto in bikini sulla neve erano arrivate da Chiara Ferragni e Michelle Hunziker. Anche loro criticate, tanto che Ferragni aveva anche risposto in maniera polemica. In fin dei conti, al di là di un raffreddore, non si intravedono particolari rischi.