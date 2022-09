Alessandra, la toccante dedica al papà di Emma

Tra i tanti che hanno manifestato la loro vicinanza a Emma Marrone in questo doloroso momento di lutto, c'è Alessandra Amoroso sua collega e amica. Le due artiste hanno in comune ben più che la carriera: sono entrambe salentine ed entrambe provengono dal talent show Amici che le lanciò a un anno di distanza l'una dall'altra. Sono colleghe e amiche, ed è per questo motivo che non appena ha appreso la notizia della morte del padre di Emma, Pasquale Marrone, Alessandra ha pubblicato tra le storie Instagram la foto di una luna con un cuore e queste parole: “… ni vidimu eh!”, rivolte proprio al padre della Marrone, scomparso all'improvviso sabato notte.

La dedica è per salentini doc e recita i dialetto "ni vidimu eh!", con un cuore sullo sfondo di un cielo notturno dove brilla la luna piena. Il rifrimento a Rosario Marrone, chiamato da tutti vecchio lupo, è molto intimo e commovente.