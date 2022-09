Lutto per Emma Marrone, Aradeo si stringe attorno alla famiglia

L'intera comunità aradeina si stringe attorno alla famiglia di Emma Marrone per la scomparsa del papà Rosario, che ha lasciato anche la moglie Maria e il figlio Francesco. Rosario Marrone godeva di grande stima e affetto in paese, dove era considerato sensibile e rispettoso. Musicista, e chitarrista in particolare, fin da ragazzo, Rosario è stato per Emma una sorta di talent scout, visto che era proprio con i gruppi di cui il papà faceva parte che “Real Brown” ha iniziato a cantare ed a scoprire il talento che aveva in sé.

Il viavai dall'abitazione di famiglia

In tanti in queste ore si sono recati presso la casa della familgia per portare il loro cordoglio. Non si è fatto attendere un comunicato di cordoglio dell’amministrazione comunale, dei cui componenti Rosario era amico, vuoi per il fatto che Aradeo è comunque un piccolo centro, vuoi perché egli stesso era stato consigliere comunale, ricoprendo pura la carica di Presidente del consiglio comunale. Ruolo oggi appartenente a Clarissa Quido, compagna del figlio Francesco.

Il messaggio del sindaco

“È con profonda tristezza - si legge nel messaggio a firma del sindaco Giovanni Mauro a nome di tutta la comunità aradeina - che ci stringiamo commossi alla Famiglia Marrone, alla Presidente del Consiglio Clarissa Quido per l'improvvisa perdita del caro Rosario. Ricordiamo Rosario per il suo impegno nella nostra comunità, come uomo di politica, ex amministratore e Presidente del Consiglio nel nostro Comune. Un uomo eclettico, disponibile, forte e schietto che ricorderemo sempre con grande affetto. Ciao Rosario”. La salma di Rosario Marrone è da stamane presso la Casa del Commiato, vicino al cimitero. I funerali sono in programma per questo pomeriggio, alle 17, nella chiesa madre di Aradeo.