«Addio vecchio lupo», sui social le condoglianze del mondo dello spettacolo per il lutto di Emma

Dall'ex fidanzato, Stefano De Martino, che saluta il "vecchio lupo", agli amici storici come Elodie, Giuliano Sangiorgi ma anche i tantissimi colleghi come Giorgia, Fiorella Mannoia, ma anche Francesca Michielin, Paola Turci, Siria, gli Stadio. E l'intero mondo dello spettacolo e dei media, da Chiara Ferragni a Mara Maionchi, passando per Rocio Morales. Tutti in queste ore hanno voluto stringersi attorno a Emma Marrone nel momento del dolore per la scomparsa improvvisa del papà Rosario, avvenuta ieri sera nel Salento.

I messaggi di cordoglio del mondo dello spettacolo

«Ti tengo stretta», scrive Luciana Littizzetto, «un abbraccio forte» aggiunge Mara Venier. Tra le condoglianze anche quelle degli attori Marco Bocci e della moglie Laura Chiatti. E del direttore artistico di Gucci Alessandro Michele, il conduttore Alessandro Cattelan, ma anche le pagine di programmi radio e dj. Insomma dell'articolato mondo che la cantante ha costruito attorno a sé negli anni, dopo la vittoria ad Amici che ne lanciò la carriera.

Il legame con la famiglia

Ma in tanti, tantissimi, sono anche e soprattutto i fan: una valanga di affetto nei confronti dell'artista e della sua famiglia, con cui il legame è stato sempre fortissimo e condiviso, tanto da diventare parte fondamentale del personaggio Emma, fin dall'inizio. La figura del papà, che da musicista è stato anche il mentore della figlia, è stata al centro di alcune chicche anche a sorpresa. All’Arena di Verona, per “Amici Big”, lui salì sul palco affiancandola fuori programma, chitarra a tracolla e plettro in mano.