Ale, l'abbraccio di Lecce: fan in coda fino a tarda sera per il firmacopie

LECCE - Che il Salento la adori è fuor di dubbio ma l'abnegazione dei fan nell'abbraccio ad Alessandra Amoroso ieri alla Feltrinelli di Lecce è stata commovente. La cantante, che sarebbe dovuta arrivare alle 15.30 ma aveva anticipato di un'ora l'arrivo, proprio per permettere alla coda di scorrere, è rimasta per ore a incontrarli uno a uno all'interno della libreria leccese. Fuori intanto il serpentone, diviso anche in due spezzoni sulla piazza, ha avuto una durata record, con gente felicemente in coda con la sua copia del disco in mano fino a tarda notte. Guardare per credere.