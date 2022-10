«San Siro mi ha portato a trovarmi di fronte a tantissimo amore, adrenalina, energia positiva, quella sera c’era tutto. Quello che mi ha sempre colpito dei miei concerti è che la differenza tra palco e platea non è mai esistita, abbiamo sempre cantato tutti all’unisono, tutti insieme, come se tutti avessimo in mano un microfono, un immenso karaoke in cui io e la mia gente viviamo e proviamo le stesse cose. Per me San Siro è stato sicuramente l’apice di tutte queste emozioni ma credo e spero che la stessa magia continuerà anche nei concerti nei palasport, come è sempre stato in questi 15 anni».

Dopo la grande avventura dello Stadio Meazza di Milano con l’eccezionale concerto-evento “Tutto accade a San Siro”, Alessandra Amoroso si prepara a tornare live nei palasport di tutta Italia con il suo “Tutto accade tour”. E lo farà partendo proprio dalla “sua” Puglia, con un doppio appuntamento musicale già in programma per il 29 e il 30 novembre al Pala Florio di Bari.

«La struttura di questi concerti sarà simile a quella di San Siro anche se logisticamente era impossibile trasferire lo show di San Siro in toto (con 90 ballerini e 40 elementi d’orchestra) nella dimensione del palasport - spiega la cantante salentina - io e il mio team stiamo cercando però di mantenere lo stesso “sapore” dello show pur apportando delle modifiche. In termini di scaletta in questi mesi ho cercato di captare anche i commenti della mia Big Family attraverso i social e non solo e farò in modo di inserire in scaletta anche alcuni brani che vadano incontro alle loro richieste e che magari non sono riuscita a inserire nello show di San Siro».

Partita la corsa all'acquisto dei biglietti

Il “Tutto accade tour” andrà avanti fino al 21 dicembre con le tappe finora previste a Roma, Bologna, Firenze, Napoli, Eboli, Padova, Torino e Milano. Ma non si esclude che qualche altro concerto possa essere aggiunto all’elenco per venire incontro alle numerose richieste che arrivano, attraverso i social, dai fan di tutta Italia. Per il momento, comunque, è già partita la corsa all’acquisto dei biglietti per le date stabilite, disponibili in prevendita su Ticketone e Ticketmaster (info www.friendsandpartners.it).

«Durante il tour nei palasport ci saranno anche delle sorprese, non in termini di ospiti ma di messaggi, messaggi a cui tengo particolarmente e che sto sostenendo da diverso tempo - continua Alessandra Amoroso - San Siro è stata un’occasione importante per condividere ancora una volta queste tematiche a me care con il pubblico e credo che debbano avere uno spazio anche all’interno di questi concerti, voglio insomma che questi live diventino certamente un momento di divertimento, svago e spensieratezza per chi verrà ma che ci siano anche dei piccoli momenti di riflessione. Spero anche che queste tematiche non si fermino ovviamente al minuto di spazio che avranno sul palco ma che entrino nei cuori delle persone presenti e continuino a essere oggetto di attenzione anche dopo».

«Credo che la musica sia un aggregatore incredibile - conclude la cantante - e sia in grado di dare un senso di comunità e di unione che poche altre cose sono in grado di dare. Per questo per me la componente live è così importante, perché significa condividere emozioni e momenti incredibili guardandosi negli occhi».