Quattro ristoranti, su Sky la sfida tra i locali del centro storico di Lecce con Alessandro Borghese

La sua presenza in centro a Lecce, per circa una settimana, non era rimasta inosservata: pioggia di selfie e sorrisi per Alessandro Borghese che nel Salento era tornato (ci era già stato nel 2015) per girare una puntata del suo "Quattro ristoranti", in onda su Sky. La puntata salentina è andata in onda domenica scorsa alle 21.15.

In gara quattro ristoranti, appunto. Tutti con sede nel centro storico di Lecce: il "SemiSerio” di Gigi, “La Sapore” di Christian, “Anima Terrae” di Daniele e “Dall’Antiquario” di Antonella.

SemiSerio

SemiSerio è stato aperto 11 anni fa. Gigi vive in cucina ma spesso esce per dare un’occhiata a quello che succede in sala: proprio per questo ha fatto una cucina a vista che impreziosisce una sala lunga e ricca di volte. I suoi piatti - si legge nella presentazione - raccontano il territorio e la tradizione, anche se spesso sono rivisitati.

La Sapore

La Sapore di Christian, milanese di nascita (si è trasferito a Lecce venti anni fa per amore), è stato aperto nel 2014. Christian è l’oste: gestisce personalmente e quotidianamente la spesa e la sua organizzazione.

L'Antiquario

Dall’Antiquario è il ristorante di Antonella, titolare e cuoca insieme al marito Gianni. Antonella ha gestito insieme al marito l’antiquario per ben 35 anni per poi trasformare il negozio in un ristorante tradizionale, trasformando la sua passione per la cucina in un nuovo lavoro.

Anima Terrae

Infine Anima Terrae di Daniele, chef e titolare di questo ristorante sito nello storico palazzo Sambiasi, risalente al Cinquecento. Romano ma di lontane origini pugliesi, Daniele inizia a frequentare dei corsi di cucina e da quel momento non smette di cimentarsi ai fornelli.

La vittoria

Ad aggiudicarsi la sfida, al termine della puntata, è stata proprio Antonella dell'Antiquario, che ha ottenuto i punteggi più alti dai colleghi ristoratori.