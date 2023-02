Tour guidato nei luoghi di Lolita Lobosco: prenotazioni anche da Napoli e dal Nord. Tutti pazzi per la Bari di Luisa Ranieri

Nonostante la serie in televisione sia giunta al termine, Lolita Lobosco continua a mantenere accessi i riflettori su Bari. La popolarità della fiction è ormai diventata una certezza in città e le indagini di Luisa Ranieri, hanno conquistato ormai un po’ tutti, baresi e non. Tanto che dopo il boom di ascolti della seconda stagione di Lolita Lobosco è stato ideato un tour guidato per offrire a turisti e curiosi la possibilità di scoprire alcune delle principali location mostrate nella fiction di Rai1, seguita da più di cinque milioni di persone. Ed è stato subito un successo: solo nella giornata di domenica scorsa, infatti, è stato necessario attivare due guide turistiche per ospitare ben due gruppi di visitatori (un centinaio di persone in tutto), curiosissimi di scoprire alcuni dei luoghi che hanno caratterizzato la fiction.

Si è trattato di un folto gruppo di visitatori, per lo più 70enni che arrivavano dal nord barese. Ma tante richieste, spiegano gli organizzatori, «stanno arrivando anche da Napoli e dal Nord». Insomma Lolita ha conquistato il cuore di tutta Italia. In mezza giornata al costo di 10 euro e per un minimo di 10 persone si potrà visitare quindi la casa di Lolita Lobosco ubicata sulla terrazza di una antica palazzina di piazza dell’Odegitria, nonché la piazza della splendida Cattedrale di San Sabino. Anche la casa della madre di Lolita, Nunzia, si trova nel cuore del centro storico barese. Si passa poi dal molo Sant’Antonio per godere del belvedere del lungomare di Bari. Si accede dalla zona di Bari vecchia, motivo per il quale sono diverse le cose da poter vedere, quindi il teatro Margherita, il fortino e la muraglia di Bari vecchia. Tutti gli incontri con il questore avvengono poi all’interno del Palazzo della città metropolitana di Bari, nonché la sede della Pinacoteca. Si raggiunge poi anche la spiaggia cittadina di “Pane e Pomodoro“.

L'iniziativa

L’iniziativa è della Confguide - Confcommercio Bari in media partnership con BariExperience.com e alla luce del riscontro ottenuto dal tour, non si escludono altre date per le visite guidate fino alla prossima estate. Il prossimo appuntamento è per il 26 febbraio. «Quello del tour guidato sul tema di Lolita Lobosco - spiega Ivan Giuliani, fondatore del progetto di destination marketing sulla terra di Bari - è il primo tassello di un importante percorso di crescita volto alla promozione del nostro territorio. Infatti, per avviare un vero discorso di destagionalizzazione, serve portare Bari agli stessi livelli attrattivi di altri paesi europei, con azioni di marketing e comunicazione costanti e sui canali diretti con il turista. Il successo di questo tour - continua Giuliani - dimostra l’attrattività del nostro territorio e ora vogliamo cercare di mantenere alta l’attenzione sulla città 365 giorni l’anno, e per farlo abbiamo in mente anche un progetto di grande impatto e visibilità sul lungomare di Bari. Tuttavia, siamo alla ricerca di un soggetto in grado di sposare l’iniziativa e di svilupparla insieme a noi. Le idee non mancano, serve solo ascolto e un po’ di sana lungimiranza». Soddisfatto ovviamente anche l’organizzatore dell’iniziativa, nonché presidente della Confguide di Bari, Pietro Palermo: «La fiction Rai si sta rilevando un importante veicolo di promozione e valorizzazione della città di Bari con ricadute economiche dirette e indirette sui territori limitrofi. E’ importante che la città resti viva e non si desertifichi nei mesi invernali, motivo per cui è assolutamente apprezzabile lo sforzo compiuto assieme al portale Bari Experience. Sono buone basi per programmare il futuro».