Lolita Lobosco, dopo panzerotti e panino col polpo anche gli spaghetti all'assassina diventano di strada

Dopo la conferma della terza stagione della serie tv campione d'ascolti, "Lolita Lobosco", ambientata tra Bari e Monopoli e l'inizio delle riprese in estate, non si ferma la moda degli spaghetti all'assassina, il piatto preferito della poliziotta. Ora sono diventati un piatto da mangiare per strada.

Un cibo di strada

Durante i tre giorni di festa in onore di San Nicola tra un panino con il polpo, le sgagliozze e i panzerotti ha fatto capolino anche la pasta croccante al peperoncino, dal sapore bruciacchiato, in un formato tutto nuovo, quello dello street food.

Una novità per un piatto di cui pochi, anche degli stessi baresi, conoscevano l'esistenza fino a qualche tempo fa.

Le origini

L'inventore del piatto è stato Felice Giovine che, intorno alla fine degli anni Sessanta, in un preciso ristorante al centro di Bari, "Al sorso preferito" ritrovò la ricetta. Il nome degli spaghetti, invece, è legato alla sua tecnica di cottura, appunto la risosattura. Una tecnica particolare che li rende unici nel suo genere.

L'idea

La moda degli spaghetti all'assassina ha fatto il giro del web. Esiste persino una attività di due ragazzi baresi che mettono in vendita una box con all'interno il sugo piccante e gli spaghetti da riscaldare in padella. Insomma, la tradizione barese è ormai a portata di click, da ricevere comodamente a casa.