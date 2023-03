Continua inarrestabile lo sviluppo del turismo a Bari. L’interesse per la città cresce ogni giorno e per Pasqua si attende l’arrivo di una vera e propria ondata di turisti. Ma non solo. Sono in arrivo viaggiatori dalla Polonia, Repubblica Ceca, Germania, Inghilterra e Francia. E anche dall’Australia (soprattutto a maggio) e dal Giappone per tutto il periodo estivo. Gli addetti ai lavori, che per i mesi a venire attendono il tutto esaurito, si stanno quindi preparando. Tra questi anche gli operatori turistici, che con i loro tour invitano i viaggiatori a conoscere più approfonditamente Bari, soprattutto la zona vecchia, ma anche le aree meno centrali. Rappresentano una vetrina sulla terra di Bari in grado di raggiungere concretamente il turista e stimolarlo a scoprire la Puglia.

APPROFONDIMENTI LE CLASSIFICHE Le città italiane più ricercate dai turisti europei durante Pasqua 2023: c'è anche una pugliese BARI Turismo, in primavera "fioriscono" anche i visitatori: tra Bifest e Pasqua, è trend da sold-out LA CERIMONIA Booking premia Polignano come città più accogliente: oggi la cerimonia

Dopo il grande successo del tour di Lolita Lobosco, che da maggio sarà attivo tutte le domeniche e quindi intensificato, infatti la Confguide-Confcommercio Bari anticipa altre iniziative simili, altre visite guidate con nuovi percorsi: il tour della serie televisive con Luisa Ranieri andata in onda sulla Rai con ottimi dati di ascolto «è solo il primo tassello di un percorso innovativo che stiamo costruendo per restare competitivi con altri territori - spiega infatti il presidente della federazione Pietro Palermo -. A breve altre iniziative simili arricchiranno i nostri programmi, dal momento che quest’anno si prospetta l’arrivo di circa 200mila utenti italiani e stranieri».

Marketing e non solo

«Se l’interesse per Bari è in aumento - continua Palermo - probabilmente la risposta è anche in questo progetto di destination marketing. Il nostro obiettivo è mantenere alta l’attenzione sul nostro territorio 365 giorni l’anno; per farlo, però, è necessario non solo ideare esperienze interessanti ma soprattutto promuoverle costantemente e attraverso i canali giusti, per intercettare la curiosità dei turisti e soddisfare la domanda. Il grande lavoro che l’agenzia regionale Apulia Film Commission sta portando avanti nel settore cinematografico - ha concluso - ha consentito di raggiungere ottimi risultati per la crescita economica della città e in generale della Puglia».

L’iniziativa del tour di Lolita Lobosco è della Confguide - Confcommercio Bari in media partnership con BariExperience. Il tour da gennaio a marzo ha ricevuto una trentina di richieste di informazioni. Una sessantina sono stati i partecipanti ad oggi. Le prenotazione sono già arrivate anche per i mesi di luglio e ottobre. «Le richieste - spiega Ivan Giuliani di Bariexperience - provengono sia dagli stessi pugliesi, ad esempio provincia di Bat e Brindisi, che dal resto di Italia, tra questi Napoli, Bergamo e Milano. Il riscontro è molto positivo, la gente resta affascinata da Bari vecchia ed è molto curiosa di passeggiare tra le vie e le piazze che hanno caratterizzato la fiction, come la muraglia, il molo sant’Antonio da dove è possibile ammirare l’intero il lungomare di Bari, largo Albicocca, piazza dell’Odegitria dove sono collocate sia la casa di Lolita che la splendida cattedrale di San Sabino. Il turista in alcuni casi riesce a riconoscere gli ambienti del film, in altri viene supportato dalla guida turistica professionale messa a disposizione dalla Confguide di Bari».

E proprio in occasione del FuoriBif&st, rassegna di eventi collaterali alle attività del Bif&st, la gioielleria Aquilino di via Sparano organizzerà il 30 marzo un evento dedicato alla grande popolarità ricevuta dalla scrittrice Gabriella Genisi con la fiction di “Le indagini di Lolita Lobosco”. La scrittrice sarà ospite speciale per raccontare curiosità e aspetti del personaggio protagonista dei suoi libri, Lolita Lobosco, il commissario a cui si è ispirata la famosa fiction girata a Bari.