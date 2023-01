Lolita Lobosco e i luogi della fiction: ecco il tour. Dieci euro per visitare la casa della commissaria e la questura

La casa di Lolita Lobosco, il belvedere sul lungomare di Bari e gli interni della questura. In sola mezza giornata gli appassionati della fiction di Luisa Ranieri, che ormai ha puntato il faro su Bari, potranno godere di tutti i luoghi della serie che ha conquistato ormai un po’ tutti, baresi e non.

Il tour per i turisti



Dopo il successo della seconda stagione di “Le indagini di Lolita Lobosco” è stato infatti ideato un tour guidato per offrire a turisti e curiosi la possibilità di scoprire alcune delle principali location mostrate nella fiction di RaiUno, seguita da più di cinque milioni di persone. In mezza giornata al costo di 10 euro e per un minimo di 10 persone si potrà visitare quindi la casa di Lolita Lobosco ubicata sulla terrazza di una antica palazzina di piazza dell’Odegitria, nonché la piazza della splendida Cattedrale di San Sabino. Anche la casa della madre di Lolita, Nunzia, si trova nel cuore del centro storico barese. Si passa poi dal molo Sant’Antonio per godere del belvedere del lungomare di Bari. Si accede dalla zona di Bari vecchia, motivo per il quale sono diverse le cose da poter vedere, quindi il teatro Margherita, il fortino e la muraglia di Bari vecchia. Tutti gli incontri con il questore avvengono poi all’interno del Palazzo della città metropolitana di Bari, nonché la sede della Pinacoteca. Si raggiunge poi anche la spiaggia cittadina di “Pane e Pomodoro“.

Il ritorno per il territorio



«La serie televisiva - spiega Confguide - Confcommercio Bari che ha organizzato l’iniziativa - ha involontariamente attenzionato diverse peculiarità del nostro territorio che non sono passate inosservate al pubblico della televisione, tanto da innescare centinaia di ricerche sul web, prima, durante e dopo la fiction Rai. Da qui l’idea della visita guidata, di mezza giornata, per soddisfare la curiosità di molti e regalare un’esperienza da ‘attore’ in alcune delle location più mostrate durante le riprese di Lolita Lobosco».



«Gli eventi televisivi sono di grande aiuto per la visibilità del nostro territorio - chiarisce Ivan Giuliani, fondatore di BariExperience.com e consigliere direttivo della Confcommercio Giovani Bari - e promuovere iniziative collaterali come questa, non può che continuare a mantenere alta l’attenzione sulla terra di Bari, soprattutto in prospettiva di destagionalizzazione».

«Quello del cineturismo - precisa invece Pietro Palermo, presidente di Confguide - Confcommercio Bari - è un segmento di mercato dalle grandi potenzialità in grado di attrarre i turisti grazie all’offerta di proposte a tema, sviluppo delle competenze in termini di accoglienza, sviluppo di un indotto turistico, dai ristoranti ai negozi di souvenir capaci di soddisfare appieno la domanda spesso improvvisa e grande». Le visite guidate, per il momento, saranno disponibili ogni domenica fino a fine marzo.

Anche l’assessore al turismo Ines Pierucci ha proposto la stessa idea. Il nome del tour è un po’ diverso: “Bari, la città di Lolita Lobosco” ma lo scopo è lo stesso. «Dopo il successo di “Le indagini di Lolita Lobosco” - spiega infatti l’assessore - e perseguendo la vocazione turistica della città a meta culturale, con Gabriella Genisi, autrice dei libri da cui è tratta la celebre serie tv, abbiamo pensato a dei percorsi turistico-letterari della città sui luoghi di Lolita. A partire da questo esempio di successo - conclude Pierucci - vorremmo promuovere tutti i luoghi della città raccontati dagli scrittori e le scrittrici che hanno scelto Bari per le loro storie». Ma al momento si tratta solo di una idea.

