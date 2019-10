Manovra, fra Conte e Di Maio incontro fuori programma a Palazzo Chigi in vista del vertice. La Ue chiede chiarimenti

Un incontro fuori programma per chiarire a quattr'occhi le polemiche di questi ultimi giorni: il faccia a faccia è avvenuto a Palazzo Chigi questa mattina, a quanto si apprende, tra il premier Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, per fare il punto sulla manovra. Il vertice di maggioranza è previsto per le ore 17.

L'incontro è avvenuto proprio mentre è giunta la notizia che la Commissione Ue invierà oggi all'Italia una lettera per chiedere informazioni supplementari sulla bozza di legge di Bilancio presentata la scorsa settimana. E' quanto si apprende da fonti Ue. Anche altri Paesi, tra cui la Spagna, riceveranno simili richieste di chiarimenti.

