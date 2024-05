Angelina Mango, la performance di Eurovision diffusa in una mail interna. L'imbarazzo della Rai: «Verifiche in corso»

Caos in casa Rai dopo che la diffusione di una mail interna avrebbe spoilerato la performance di Angelina Mango al prossimo Eurovision Song Contest. È stata «assolutamente esclusa» la violazione della «cyber security», ma «abbiamo delle verifiche in corso e non sappiamo perché ci sia stato questo spoiler. Abbiamo chiesto internamente di provvedere, sono stati coinvolti i vertici dell'Eurovision». Lo dice Simona Martorelli, direttrice Rai Relazioni Internazionali, rispondendo alle domande dei giornalisti in merito allo spoiler sulla performance di Angelina Mango all'Eurovision Song Contest dopo la diffusione di una mail interna che svela alcuni particolari dell'esibizione dell'artista sul palco di Malmo: la cantautrice non era presente ma sul palco c’era una controfigura. «È stato impossibile bloccare la cosa sui social - prosegue -. In realtà si tratta di controfigure, ma ci sono stati effettivamente degli elementi che sono stati svelati».

La gravità

Sul caso interviene anche Claudio Fasulo, vice direttore Intrattenimento prime time per la Rai e responsabile delle spedizioni italiane: «Non è una cosa paragonabile all'uscita di un inedito a Sanremo - sottolinea -. Lo standing rears è la prova che viene fatta da dei ragazzi bravi e di buona volontà, alcuni ballerini, che cantano al posto degli artisti delle varie nazionalità. Non ha alcun valore artistico paragonabile a ciò che vedremo sul palco. Certo però - osserva - che è una cosa che non deve accadere. Era una mail ad uso interno che aveva otto destinatari». Si tratta, secondo il vicedirettore Rai, di «una cosa gravissima che non deve accadere perché doveva essere un documento che resta tra gli addetti ai lavori». Infine, l'invito del conduttore Gabriele Corsi per evitare rischi: «Invito tutti a non ripostare queste immagini.

Il taglio del brano

Spoiler non voluti a parte, alcune anticipazioni sono state fatte trapelare appositamente: la Mango, a norma di regolamento, ha dovuto tagliare di 8 secondi il suo brano "La Noia". La canzone, nella versione attualmente in rotazione radiofonica e disponibile sulle piattaforme di streaming, dura infatti 3 minuti e 8 secondi. Mentre all'Eurovision i brani non possono superare i 3 minuti. Così - confrontando il testo registrato sul sito di Eurovision con quello attualmente ascoltabile - si scopre che il taglio di pochi secondi è caduto sul raddoppio della frase: «È la cumbia della noia / È la cumbia della noia / Total» al termine della seconda strofa. La frase viene pronunciata una sola volta, invece che due. Tutto qui. Una modifica dunque che lascerà sostanzialmente invariato il brano.