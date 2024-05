Quali sono i 10 mestieri introvabili? Il 75% delle offerte di lavoro riguarda mansioni tecnico-pratiche

Il Centro Studi di Distretto Italia, un progetto del Consorzio Elis, promosso nell’ambito della presidenza di Autostrade per l’Italia, ha messo in luce il mismatch nel mondo del lavoro di oggi e 10 mestieri oggi introvabili. Da una parte, infatti, abbiamo le aziende, con il 75% delle loro offerte di lavoro che riguardano profili professionali attinenti a mansioni tecnico-pratiche.

Dall’altra gli studenti delle superiori, che la pensano diversamente: secondo una ricerca dello stesso Centro Studi realizzata da Skuola.net, il 49% di loro, scarta a priori l’ipotesi di svolgere professioni di tipo tecnico o manuale, indirizzandosi invece verso percorsi liceali e, successivamente, studi accademici spesso di carattere teorico, contribuendo ad ampliare il divario tra la richiesta delle aziende per profili tecnici e giovani che non trovano un impiego perché non sono adeguatamente formati.

Nelle slide ecco i mestieri più introvabili.