Il prossimo cedolino di pensione non verrà pagato a tutti i pensionati nello stesso giorno. A giugno 2024, infatti, ci saranno delle variazioni nelle date di pagamento a seconda della modalità di accredito scelta. Solitamente, l'assegno sociale viene erogato il primo giorno del mese, ma solo quando si tratta di una “giornata bancabile”, cioè di un giorno in cui banche e uffici postali sono aperti e operativi. Quest'anno il 1°giugno cade di sabato, quindi è necessario aspettarsi qualche variazione (ma non per tutti). Ecco cosa sapere riguardo le pensioni di giugno 2024.