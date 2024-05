Il decreto Superbonus, che ha ricevuto il via libera dalla commissione Finanze del Senato e attende ora l’approvazione dell'aula con il voto di fiducia (in programma oggi, giovedì 16 maggio), introduce diverse novità significative per il settore edilizio. Tra le principali modifiche, troviamo l’estensione del periodo di detrazione delle spese a dieci anni e una riduzione graduale delle agevolazioni per le ristrutturazioni a partire dal 2028. Se dovesse passare il via libera a Palazzo Madama, il Decreto legge passerà all'esame della Camera.