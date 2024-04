Conte: «Il M5s non parteciperà alle primarie di Bari, ma Laforgia resta il miglior candidato»

Il Movimento 5 Stelle non parteciperà alle primarie di centrosinistra a Bari di domenica - 7 aprile - tra Michele Laforgia e Vito Leccese. Ad annunciarlo è il leader del movimento Giuseppe Conte, nel giorno dell'inchiesta sul voto di scambio che si è abbattuta su Bari e sulla Regione. L'ex premier è a Bari per partecipare all'evento a sostegno di Laforgia, in piazza Libertà. Conte ha comunque aggiunto che l'avvocato «è il miglior candidato sindaco per Bari»: «Per il M5s non ci sono più le condizioni per svolgere serenamente le primarie. Riteniamo che le ragioni che ci hanno spinto ad appoggiare Laforgia permangano e anzi si rafforzino, ci confronteremo con gli alleati per affrontare la campagna nel segno di un nuovo inizio, della tutela dei presidi di legalità e della massima trasparenza».

Ora l'attenzione è puntata sulle scelte che farà Laforgia, in vista di domenica.