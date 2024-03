Primarie centrosinistra, Conte a Bari per sostenere Laforgia

Il presidente del Movimento Cinquestelle, Giuseppe Conte, sarà a Bari giovedì 4 aprile alle ore 19 sul palco di piazza Prefettura per sostenere la candidatura dell'avvocato Michele Laforgia in vista delle primarie del 7 aprile quando sfiderà Vito Leccese (sostenuto dal Pd) per la scelta del candidato unitario della coalizione di centrosinistra.

Con Conte ci saranno anche il vicepresidente del M5s, Mario Turco; il coordinatore regionale del M5s Leonardo Donno; l'europarlamentare Mario Furore; il coordinatore provinciale del M5s Bari Raimondo Innamorato; e il deputato Gianmauro Dell'Olio. "Siamo orgogliosi - dichiarano Innamorato, Dell'Olio, Delle Fontane, Carelli e i consiglieri municipali del M5s - della presenza di Giuseppe Conte per Michele Laforgia.

Una presenza che, ancora una volta, testimonia l'impegno e la grande attenzione per Bari e per i territori. Insieme a lui illustreremo le nostre proposte per la città e per il rinnovamento che riteniamo necessario".