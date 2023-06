Il ministro Fitto con Vespa in masseria: «Alle Regioni i fondi Pnrr, ma solo con obiettivi e cronoprogramma»

«Il governo non darà alle regioni un importo generico affinchè li possano spendere come meglio ritengono» ma pensiamo a «una serie di obiettivi, pochi, con un elenco preciso e un cronoprogramma». Lo afferma il ministro per il Sud, le politiche Ue e il Pnrr Raffaele Fitto intervenendo al forum in Masseria, intervistato da Bruno Vespa, in merito alle critiche del presidente della Regione Puglia Emiliano.

Fitto intervistato da Vespa

I «dati della Ragioneria dello Stato - afferma - ci dicono che l'utilizzo delle risorse per le politiche di coesione 2014-2020 si è fermato al 34%. È un sistema che non funziona»: Il ministro ha aggiunto di «non voler replicare a nessuno, non l'ho fatto in questi mesi e non lo farò» sottolineando come negli incontri avuti nelle scorse settimane mesi 19 presidenti di regione «mi ha detto procediamo e da due sono arrivate critiche.

Mi sarei preoccupato se fosse stato il contrario, ovvero 19 presidenti che avessero detto che era tutto un disatro». Il ministro è tornato a chiedere critiche sui temi specifici: altrimenti, «credo che lo scontro sia un modo per alzare il polverone».