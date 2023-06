Salvini in Masseria da Vespa: «Ponte sullo Stretto, via ai lavori entro primavera»

«Lavorando giorno e notte siamo arrivati al decreto e alla società 'Stretto di Messina', stanno riaggiornando il progetto, nella legge di bilancio ci saranno gli stanziamenti, a ottobre ci saranno i denari pubblici necessari, e penso che poi si potrà chiedere pure un apporto privato». Lo ha detto il vicepremier e ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini, intervistato da Bruno Vespa a Forum in Masseria, sul tema del Ponte sullo Stretto. «Se tutto va come deve andare in un paese normale, nell'estate 2024 penso all'apertura dei cantieri, magari a primavera avanzata, diciamo come per la moda, 'primavera-estate'».

Infrastrutture e Pnrr

Sulle infrastrutture «spenderemo tutto e soprattuitto bene.

Al Mit abbiamo 60 miliardi di questi fondi Pnrr» e spenderemo per «il macro come l'alta velocità e il micro per gli appartamenti per studenti, l'asilo, nido o la caserma». Se «c'è qualcosa che tecnicamente non è possibile realizzare in tempo perchè non ci sono microchip i fondi pnrr li uso per altro» ha aggiunto.

La battuta sul calcio

«Non mi risulta che oggi ci sia nessuna partita». È la risposta secca e ironica di Matteo Salvini a chi gli chiedeva se e dove avrebbe visto la finale di Champions che stasera l'Inter gioca contro il Manchester City. Il ministro delle Infrastrutture, noto milanista, l'ha detto arrivando alla masseria di Bruno Vespa.

Il monitoraggio dei ponti

In Italia «abbiamo ventimila fra ponti e viadotti: Anas ne sta monitorando tra i 1000 e i 2000; certo se non intervieni da decenni, miracoli in sette mesi non se ne fanno. Ma so che l'operazione di controllo e di messa in sicurezza messa in campo è enorme». Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e trasporti Matteo Salvini a Forum in masseria.

Il sindaco Decaro

«Il dialogo con il Governo è proficuo costante e continuo sia sulle questioni finanziarie sia sulle attività legate al Pnrr. Con il ministro Fitto ho un contatto settimanale». Anche il sindaco di Bari e presidente dell'Anci Antonio Decaro sta partecipando, a Manduria, in provincia di Taranto, a un dibattito sulle Infrastrutture nella tenuta di Bruno Vespa, alla presenza del ministro Matteo Salvini.

I fondi del Pnrr

«In questi giorni ho provato a spiegare che i Comuni non sono in ritardo su niente. A parte che i Comuni spenderanno il 19% delle risorse - ha proseguito Decaro parlando di fondi Pnrr - c'è un altro 81% di cui non parla nessuno. I Comuni hanno dimostrato in questi ultimi giorni, in particolare, di saper spendere». «L'impegno per la modernizzazione delle infrastrutture del Paese e per una mobilità sostenibile. Abbiamo fatto 41 mila gare - ha aggiunto - abbiamo impegnato con queste gare oltre il 60% delle risorse assegnate. Su 40 miliardi sono stati assegnati ai Comuni 35,7 miliardi di euro, stiamo parlando dell'89% destinate ai Comuni già assegnati».